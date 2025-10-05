Fernandez: "Contento, ma oggi mi aspettavo di più"

Le parole di Raul Fernandez dopo il 6° posto nella gara lunga del GP di Indonesia: “Sono contento ma oggi mi aspettavo un po’ di più, stamattina ero andato forte nel Warm up e in gara pensavo si potesse sfruttare il potenziale della Aprilia. Dopo 5-6 giri, però, mi sono sentito in difficoltà nel sorpassare. Ci manca un po’ di potenza, poi quando si scalda la gomma non è facile. Lo si vede dalla lotta con Luca (Marini, ndr). Se avessi passato Marini e Acosta facendo due giri puliti, con il passo del 30.8, sarei andato via dal gruppo. A un certo punto andavamo pianissimo. La partenza è stata strana, prima bene ma poi mi hanno passato. Anche quella è una chiave”.