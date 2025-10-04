Fernandez: "Da quattro anni non mi sentivo così"

Raul Fernandez, terzo nella Sprint Race di Mandalika, commenta così il podio conquistato: "Questa è una pista che mi piace dove posso usare il mio stile di guida. Mi aspettavo che l'Aprilia andasse forte, Marco fa paura e io sono contento. Sono tre anni che lavoriamo con la squadra, con l'arrivo di Brivio ho sentito un cambiamento e per questo ho deciso di continuare altri due anni. Ancora manco un po', ma sono contentissimo perché sono quattro anni che non mi sentivo così. Non volevo fare errori, l'ultima volta che mi sono visto in queste posizioni sono caduto e ho provato a gestire. La moto è incredibile, Aprilia e Trackhouse stanno lavorando bene insieme".

