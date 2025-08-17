Chiudi Menu
MotoGP
GP Austria, il sorpasso di Marquez su Bagnaia allo Sky Tech
00:01:15 min
|
2 ore fa
motogp
Martin: "Sto bene, per fortuna non è nulla di grave"
00:02:23 min
| 1 ora fa
motogp
Dall'Igna: "Aldeguer gran pilota, meglio averlo come amico"
00:03:22 min
| 24 minuti fa
motogp
Dall’Igna: "Bagnaia? Normale sia deluso, restiamo positivi"
00:04:47 min
| 7 minuti fa
motogp
Bastianini: "Mi do un 7/8, peccato per il lungo all'inizio"
00:01:34 min
| 1 ora fa
motogp
Guidotti: "Situazione Pecco? In Austria non ci sono scuse"
00:01:06 min
| 18 minuti fa
motogp
Bezzecchi, siparietto a Race Anatomy dopo il podio
00:02:34 min
| 32 minuti fa
motogp
Lorenzi: "Bezzecchi e Aprilia cresciuti insieme. Martin..."
00:01:07 min
| 1 ora fa
motogp
Acosta: "Risultato non è quello che volevamo, ma..."
00:03:23 min
| 37 minuti fa
motogp
Dovizioso: "Per Yamaha weekend duro, ma rispetto al 2024..."
00:00:57 min
| 1 ora fa
motogp
Dovizioso: "Enea mai così bene su Ktm. Quando ti guardi..."
00:00:26 min
| 1 ora fa
motogp
Marquez-Bezzecchi, lo Sky Tech del duello in Austria
00:03:48 min
| 2 ore fa
motogp
Dovizioso: "La gamba in frenata? Molto pericoloso". Sky Tech
00:01:51 min
| 1 ora fa
motogp
