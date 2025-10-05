Capotecnico Aldeguer: "Ai test ho capito il suo talento"

Il capotecnico di Fermin Aldeguer, Frankie Carchedi, ha parlato a Sky Sport del suo pilota dopo la vittoria a Mandalika: “Sapevo che avesse il passo, ci è mancato partire davanti, in prima fila. Questo weekend abbiamo lavorato tanto in qualifica, per migliorare il feeling. Stamattina abbiamo faticato un po’, ma abbiamo fatto uno step da Warm up a gara. Lui ha qualità diverse dagli altri piloti che ho avuto, ma c’è sempre da imparare un po’. Fermin, però, è un bel mix. A Sepang, nei test, ho capito avesse un talento straordinario. Dopo tre giorni, andava già veloce”.