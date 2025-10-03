Espargaro: "Honda sta lavorando tanto, Marini mi ha stupito"

Così Aleix Espargarò, collaudatore Honda, sul fine settimana in Indonesia e sulla crescita della casa giapponese a Sky Sport: “Entrambi i piloti vanno fortissimi, sono molto motivati. Joan è molto incisivo in staccata, Luca fa correre di più la moto in curva ma non hanno setting molto diversi. Da inizio stagione stiamo lavorando tanto, sta arrivando del materiale. Mi ha sorpreso quanto lavori Luca. La Honda sta facendo uno sforzo enorme e lunedì io sarò in Malesia. Abbiamo cercato un pacchetto standard e poi da lì di crescere”. Poi, anche una battuta sul presente nel ciclismo: “In salita non posso fare nulla, ma in discesa sono tra i migliori”.