Espargaro: "Honda sta lavorando tanto, Marini mi ha stupito"

00:04:18 min
|
1 giorno fa

Così Aleix Espargarò, collaudatore Honda, sul fine settimana in Indonesia e sulla crescita della casa giapponese a Sky Sport: “Entrambi i piloti vanno fortissimi, sono molto motivati. Joan è molto incisivo in staccata, Luca fa correre di più la moto in curva ma non hanno setting molto diversi. Da inizio stagione stiamo lavorando tanto, sta arrivando del materiale. Mi ha sorpreso quanto lavori Luca. La Honda sta facendo uno sforzo enorme e lunedì io sarò in Malesia. Abbiamo cercato un pacchetto standard e poi da lì di crescere”. Poi, anche una battuta sul presente nel ciclismo: “In salita non posso fare nulla, ma in discesa sono tra i migliori”.

2 MINUTI GIOIA BERTELLE2 MINUTI GIOIA BERTELLE
motogp
Gioia Bertelle: "Sono tornato a divertirmi"
00:02:17 min
| 13 ore fa
pubblicità
marquez aura farming danza bambino gp indonesiamarquez aura farming danza bambino gp indonesia
motogp
Marquez, l'incontro con il bambino dietro "Aura Farming"
00:00:25 min
| 15 ore fa
MARINI POST SPRINT RACE_0418792MARINI POST SPRINT RACE_0418792
motogp
Marini: "Pressione gomma fuori range già al via"
00:02:41 min
| 17 ore fa
ALEX MARQUEZ POST SPRINT_0439027ALEX MARQUEZ POST SPRINT_0439027
motogp
Alex Marquez: "Gara di sopravvivenza. Domani..."
00:02:01 min
| 15 ore fa
sankio su peccosankio su pecco
motogp
Sanchini: "Parole Pecco? Mi aspetto un chiarimento"
00:01:30 min
| 16 ore fa
zam su pecco okzam su pecco ok
motogp
Zamagni: "Bagnaia? Situazione difficile da decifrare"
00:00:55 min
| 16 ore fa
guido su pecco okguido su pecco ok
motogp
Meda: "Parole Bagnaia? Dietro potrebbe esserci frustrazione"
00:01:10 min
| 16 ore fa
morbido intvmorbido intv
motogp
Morbidelli: "La moto non mi dà il solito feeling"
00:02:14 min
| 16 ore fa
marc intvmarc intv
motogp
Marc Marquez: "È il weekend più difficile dell'anno"
00:04:50 min
| 16 ore fa
marc rins skytechmarc rins skytech
motogp
GP Indonesia, il contatto tra Marquez e Rins allo Sky Tech
00:01:03 min
| 16 ore fa
savadori su hondasavadori su honda
motogp
Savadori: "Honda sta lavorando tanto, si sta avvicinando"
00:01:00 min
| 16 ore fa
mir intvmir intv
motogp
Mir: "Honda è migliorata, adesso ci credo. Fa la differenza"
00:01:39 min
| 16 ore fa
2 MINUTI GIOIA BERTELLE2 MINUTI GIOIA BERTELLE
motogp
Gioia Bertelle: "Sono tornato a divertirmi"
00:02:17 min
| 13 ore fa
marquez aura farming danza bambino gp indonesiamarquez aura farming danza bambino gp indonesia
motogp
Marquez, l'incontro con il bambino dietro "Aura Farming"
00:00:25 min
| 15 ore fa
MARINI POST SPRINT RACE_0418792MARINI POST SPRINT RACE_0418792
motogp
Marini: "Pressione gomma fuori range già al via"
00:02:41 min
| 17 ore fa
ALEX MARQUEZ POST SPRINT_0439027ALEX MARQUEZ POST SPRINT_0439027
motogp
Alex Marquez: "Gara di sopravvivenza. Domani..."
00:02:01 min
| 15 ore fa
sankio su peccosankio su pecco
motogp
Sanchini: "Parole Pecco? Mi aspetto un chiarimento"
00:01:30 min
| 16 ore fa
zam su pecco okzam su pecco ok
motogp
Zamagni: "Bagnaia? Situazione difficile da decifrare"
00:00:55 min
| 16 ore fa
guido su pecco okguido su pecco ok
motogp
Meda: "Parole Bagnaia? Dietro potrebbe esserci frustrazione"
00:01:10 min
| 16 ore fa
morbido intvmorbido intv
motogp
Morbidelli: "La moto non mi dà il solito feeling"
00:02:14 min
| 16 ore fa
marc intvmarc intv
motogp
Marc Marquez: "È il weekend più difficile dell'anno"
00:04:50 min
| 16 ore fa
marc rins skytechmarc rins skytech
motogp
GP Indonesia, il contatto tra Marquez e Rins allo Sky Tech
00:01:03 min
| 16 ore fa
savadori su hondasavadori su honda
motogp
Savadori: "Honda sta lavorando tanto, si sta avvicinando"
00:01:00 min
| 16 ore fa
mir intvmir intv
motogp
Mir: "Honda è migliorata, adesso ci credo. Fa la differenza"
00:01:39 min
| 16 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità