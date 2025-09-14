Charte: "Mir è migliorato, ma resta in dubbio per la gara"

Angel Charte, Direttore Medico della MotoGP, ha fatto il punto sulle condizioni di Joan Mir dopo la caduta nelle Pre-Qualifiche, che lo ha costretto a saltare sia le qualifiche che la Sprint: "Le condizioni di Mir sono buone. Ieri gli abbiamo somministrato un trattamento con un antidolorifico e antinfiammatorio e ha mostrato un miglioramento del 70%. Ma l'ipertensione totale ancora non c'è, e restano dei dubbi sulla sua capacità di affrontare l'intera gara di oggi. Tuttavia, ha mostrato progressi nell'estensione della testa".