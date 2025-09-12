Salucci: "Aria di casa aiuta, porta a performance migliori"

Alessio Salucci a Sky Sport al termine delle FP1 del Gran Premio di Misano, con Morbidelli al comando e Di Giannantonio terzo: "Essere primi e terzi cambia un po' il ritmo del weekend. Dopo Barcellona abbiamo cambiato metodo di lavoro: spingiamo il venerdì senza risparmiare le gomme. Non mi piace tenere una gomma per il turno successivo, perché così resti sempre indietro. Preferiamo usare una gomma in più per stare più avanti, e questo fa bene anche al morale del team". E ancora: "L'aria di casa aiuta, qui a Misano è una festa per noi. È un'extra motivazione: Morbidelli e Di Giannantonio hanno uno sguardo diverso, che porta a performance migliori".