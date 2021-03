Ogni anno i piloti della MotoGP si ritrovano nel giovedì del primo Gran Premio per la tradizionale "foto di classe", un'immagine scattata sulla griglia di partenza di Losail con i protagonisti del Mondiale che sta per iniziare. Tutti presenti, a parte Marc Marquez, ancora alle prese con il recupero dopo la frattura all'omero del braccio destro (salterà le prime due gare). Il GP del Qatar è in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208), la gara domenica alle 19.