Alla presentazione del 2025 del debuttante italiano in Moto3 Guido Pini c'erano anche il capotecnico di Martin in Moto3, Massimo Capanna, campione del mondo insieme all'attuale campione MotoGp nel 2018, Francesco Guidotti, fino all'anno scorso team manager Ktm, ed Emilio Alzamora, ex manager di Marc Marquez. Ci hanno raccontato le loro impressioni sulla stagione MotoGp che sta per cominciare.