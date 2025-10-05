Marini: "Potevo finire 2° ma dietro è stato un inferno"

Così Luca Marini al termine del GP di Indonesia, a Mandalika, chiuso in ottava posizione: “Poteva essere un secondo posto facile, con Bezzecchi fuori dopo Aldeguer io e Fernandez eravamo i più veloci. Sarebbe bastato solo aspettare un altro giro dopo aver completato il sorpasso su Acosta e sarebbe stata una gara molto semplice. Invece ho finito 8°, dietro è stato un inferno. Penso di essere cresciuto tanto e voglio ringraziare i miei ingegneri, questo weekend hanno fatto un ottimo lavoro”. Guarda il VIDEO.