L'Aprilia si presenterà a Lusail con la line-up al completo: Jorge Martin tornerà in pista dopo aver saltato le prime tre gare per infortunio (fratture a radio e scafoide). Lo ha annunciato la casa di Noale. "Sono felice di poter almeno provare a correre - ha detto lo spagnolo -. Non so come sarà la mia condizione fisica, sicuramente non al 100%, non sono nemmeno sicuro di riuscire a finire una gara". Come da prassi, il campione del mondo dovrà ottenere il fit al circuito giovedì.