MotoGP, da Gonzalez a Moreira: le ultime dal mercato piloti

00:02:09 min
|
3 ore fa
bastianini intvbastianini intv
motogp
Bastianini: "Ci manca ancora un po', ma Ktm sta migliorando"
00:03:18 min
| 2 ore fa
pubblicità
martin intvmartin intv
motogp
Martin: "Fatto uno step in inserimento, la strada è giusta"
00:03:53 min
| 3 ore fa
pirro su umore bagnaiapirro su umore bagnaia
motogp
Pirro: "Attitudine Bagnaia giusta, domani..."
00:03:06 min
| 3 ore fa
pecco intvpecco intv
motogp
Bagnaia: "Gomma finita dopo 3 giri, la moto era instabile"
00:05:37 min
| 3 ore fa
bez intvbez intv
motogp
Bezzecchi: "Sapevo di aver qualcosa in meno, domani..."
00:05:15 min
| 3 ore fa
sky tech alexsky tech alex
motogp
GP Austria, sorpasso di Marc su Alex Marquez allo Sky Tech
00:01:17 min
| 3 ore fa
a marquez intva marquez intv
motogp
Alex Marquez: "Adesso mi sento quasi al 100%"
00:03:22 min
| 3 ore fa
marquez intvmarquez intv
motogp
Marquez: "Senza il suo errore non avrei superato Alex"
00:03:08 min
| 4 ore fa
zam pirro su partenzazam pirro su partenza
motogp
GP Austria, Aldeguer: casella sporca dietro brutta partenza
00:00:59 min
| 3 ore fa
HL SPRINTHL SPRINT
motogp
MotoGP, GP Austria: highlights Sprint Race
00:01:37 min
| 4 ore fa
skytech acostaskytech acosta
motogp
Aprilia, difficoltà in Curva 2: l'analisi allo Sky Tech
00:01:16 min
| 3 ore fa
pirro su ktmpirro su ktm
motogp
Pirro: "Ktm sta lavorando bene, ma ci vuole tempo"
00:00:56 min
| 3 ore fa
bastianini intvbastianini intv
motogp
Bastianini: "Ci manca ancora un po', ma Ktm sta migliorando"
00:03:18 min
| 2 ore fa
martin intvmartin intv
motogp
Martin: "Fatto uno step in inserimento, la strada è giusta"
00:03:53 min
| 3 ore fa
pirro su umore bagnaiapirro su umore bagnaia
motogp
Pirro: "Attitudine Bagnaia giusta, domani..."
00:03:06 min
| 3 ore fa
pecco intvpecco intv
motogp
Bagnaia: "Gomma finita dopo 3 giri, la moto era instabile"
00:05:37 min
| 3 ore fa
bez intvbez intv
motogp
Bezzecchi: "Sapevo di aver qualcosa in meno, domani..."
00:05:15 min
| 3 ore fa
sky tech alexsky tech alex
motogp
GP Austria, sorpasso di Marc su Alex Marquez allo Sky Tech
00:01:17 min
| 3 ore fa
a marquez intva marquez intv
motogp
Alex Marquez: "Adesso mi sento quasi al 100%"
00:03:22 min
| 3 ore fa
marquez intvmarquez intv
motogp
Marquez: "Senza il suo errore non avrei superato Alex"
00:03:08 min
| 4 ore fa
zam pirro su partenzazam pirro su partenza
motogp
GP Austria, Aldeguer: casella sporca dietro brutta partenza
00:00:59 min
| 3 ore fa
HL SPRINTHL SPRINT
motogp
MotoGP, GP Austria: highlights Sprint Race
00:01:37 min
| 4 ore fa
skytech acostaskytech acosta
motogp
Aprilia, difficoltà in Curva 2: l'analisi allo Sky Tech
00:01:16 min
| 3 ore fa
pirro su ktmpirro su ktm
motogp
Pirro: "Ktm sta lavorando bene, ma ci vuole tempo"
00:00:56 min
| 3 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità