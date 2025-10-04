Mir: "Honda è migliorata, adesso ci credo. Fa la differenza"

Così Joan Mir dopo il quinto posto ottenuto nella Sprint Race di Mandalika: “Sono contento, il passo era molto buono, addirittura da poter lottare per qualcosa di meglio che una Top 5. Stamattina abbiamo fatto degli errori in qualifica e non sono riuscito a rientrare nelle prime due file, questo rende la gara sempre più difficile. È importante cominciare a fare dei risultati, non è solo dal Giappone che la moto è più competitiva rispetto all’inizio dell’anno. Adesso ci credo un po’ di più e questo sta facendo la differenza”.