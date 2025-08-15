Chiudi Menu
Sport
MotoGP
Marc Marquez miglior tempo nelle Pre-qualifiche: i risultati
00:04:25 min
|
2 ore fa
motogp
Marquez: "Mi piace parlare con Stoner, è molto diretto"
00:02:10 min
| 55 minuti fa
motogp
Bezzecchi: "Ho fatto fatica, non mi sentivo sulla moto"
00:02:44 min
| 37 minuti fa
motogp
Salucci: "Moto ufficiale a Gresini? Alex Marquez la merita"
00:02:07 min
| 57 minuti fa
motogp
Morbidelli: "La spalla è ok. Podio? Ci spero, è possibile"
00:01:17 min
| 45 minuti fa
motogp
Bagnaia: "Miglior venerdì come feeling, ho staccato forte"
00:03:23 min
| 1 ora fa
motogp
GP Austria, Acosta: "La nuova carena ha fatto la differenza"
00:02:05 min
| 1 ora fa
motogp
GP Austria, Quartararo: "Siamo in difficoltà"
00:01:06 min
| 2 ore fa
motogp
Marquez e Diggia (quasi) a contatto nella prova di partenza
00:01:02 min
| 2 ore fa
motogp
GP Austria, bandiera rossa durante le Pre-Qualifiche
00:00:25 min
| 2 ore fa
motogp
Oliveira cade con bandiera gialle, niente penalità
00:01:38 min
| 2 ore fa
motogp
GP Austra, caduta per Quartararo nelle Pre-Qualifiche
00:01:04 min
| 2 ore fa
motogp
GP Austria, Vinales a rischio forfait per la gara
00:00:38 min
| 2 ore fa
motogp
