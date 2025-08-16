Chiudi Menu
Sport
MotoGP
Pirro: "Attitudine Bagnaia giusta, domani..."
00:03:06 min
|
1 ora fa
motogp
Bastianini: "Ci manca ancora un po', ma Ktm sta migliorando"
00:03:18 min
| 1 ora fa
motogp
Martin: "Fatto uno step in inserimento, la strada è giusta"
00:03:53 min
| 1 ora fa
motogp
Bagnaia: "Gomma finita dopo 3 giri, la moto era instabile"
00:05:37 min
| 1 ora fa
motogp
Bezzecchi: "Sapevo di aver qualcosa in meno, domani..."
00:05:15 min
| 1 ora fa
motogp
GP Austria, sorpasso di Marc su Alex Marquez allo Sky Tech
00:01:17 min
| 2 ore fa
motogp
Alex Marquez: "Adesso mi sento quasi al 100%"
00:03:22 min
| 2 ore fa
motogp
Marquez: "Senza il suo errore non avrei superato Alex"
00:03:08 min
| 2 ore fa
motogp
GP Austria, Aldeguer: casella sporca dietro brutta partenza
00:00:59 min
| 2 ore fa
motogp
MotoGP, GP Austria: highlights Sprint Race
00:01:37 min
| 2 ore fa
motogp
Aprilia, difficoltà in Curva 2: l'analisi allo Sky Tech
00:01:16 min
| 2 ore fa
motogp
Pirro: "Ktm sta lavorando bene, ma ci vuole tempo"
00:00:56 min
| 2 ore fa
motogp
Acosta: "Il miglioramento della Ktm è evidente"
00:03:22 min
| 2 ore fa
Playlist di tendenza
MotoGP, tutti i video
50+ video
|
MotoGP
Le reazioni al trionfo di Martin
14 video
|
MotoGP
La festa mondiale
12 video
|
MotoGP
