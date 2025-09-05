MotoGP, GP Barcellona: doppietta Ktm nelle Pre-qualifiche

00:03:29 min
|
30 minuti fa
INTV TARDOZZI POST PRE QUALIFICHEINTV TARDOZZI POST PRE QUALIFICHE
motogp
Tardozzi: "Rapporto Bagnaia-Ducati solido, arriveremo"
00:06:55 min
| 7 minuti fa
INCIDENTE BASTIANINIINCIDENTE BASTIANINI
motogp
Bastianini, la caduta nelle Pre-qualifiche di Barcellona
00:00:36 min
| 34 minuti fa
BAGNAIA RIENTRA AI BOXBAGNAIA RIENTRA AI BOX
motogp
Bagnaia, quanti problemi a Barcellona: il rientro al box
00:02:20 min
| 1 minuto fa
SKY TECH SU VINALESSKY TECH SU VINALES
motogp
Vinales ancora non al meglio: lo Sky Tech
00:00:39 min
| 1 minuto fa
INTV GUYON SU VINALESINTV GUYON SU VINALES
motogp
Guyon: "A Vinales manca ancora un po' di forza"
00:02:27 min
| 2 minuti fa
ducati tardozzi tifoso gp barcellonaducati tardozzi tifoso gp barcellona
motogp
Fan con maglietta "È rosso", Tardozzi se la ride
00:00:16 min
| 1 ora fa
INTV STEINERINTV STEINER
motogp
Steiner: "Voglio un team forte. Nel 2026 dovrò imparare"
00:05:25 min
| 1 ora fa
UFFICIALITA' STEINER MOTOGPUFFICIALITA' STEINER MOTOGP
motogp
Dalla F1 alla MotoGP: Steiner rileva il team Tech3
00:02:33 min
| 3 ore fa
INTV TARDOZZIINTV TARDOZZI
motogp
Bagnaia 23°, Tardozzi: "Pecco ci deve mettere anche del suo"
00:04:10 min
| 4 ore fa
RECAP PROVE LIBERE VERA SPADINIRECAP PROVE LIBERE VERA SPADINI
motogp
GP Barcellona, i tempi delle Libere 1: Acosta il più veloce
00:04:35 min
| 4 ore fa
CURVA 5 MARTINCURVA 5 MARTIN
motogp
Martin, curva 5 con braccio sul cordolo come da tradizione
00:00:43 min
| 5 ore fa
MOTO OGURA PEZZO IN PISTAMOTO OGURA PEZZO IN PISTA
motogp
Ogura perde un'aletta: l'episodio nelle Libere di Barcellona
00:00:30 min
| 5 ore fa
