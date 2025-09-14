Musetti: "Bagnaia un amico, ci supportiamo a vicenda"

Dopo essere stato presente all'ultimo test invernale del 2024 a Losail, Lorenzo Musetti è tornato nel paddock della MotoGP, questa volta a Misano, per sostenere la Ducati e il suo amico Francesco Bagnaia: "Pecco con me è sempre stato molto presente, ha sempre fatto il tifo. Credo sia fondamentale spronarsi a vicenda, soprattutto nei momenti difficili. Sono convinto che, da Campione quale è, riuscirà a rialzarsi, e speriamo che possa ripartire proprio da questa tappa di casa. Faremo il tifo per lui!". Parlando invece del suo percorso tennistico, Musetti ha commentato: "Lo US Open è stato un ottimo torneo, una settimana positiva. Giocare contro Sinner mi è servito molto e mi ha fatto capire tante cose. L'obiettivo ora sono le ATP Finals a Torino".