Musetti: "Bagnaia un amico, ci supportiamo a vicenda"

00:03:22 min
|
1 ora fa

Dopo essere stato presente all'ultimo test invernale del 2024 a Losail, Lorenzo Musetti è tornato nel paddock della MotoGP, questa volta a Misano, per sostenere la Ducati e il suo amico Francesco Bagnaia: "Pecco con me è sempre stato molto presente, ha sempre fatto il tifo. Credo sia fondamentale spronarsi a vicenda, soprattutto nei momenti difficili. Sono convinto che, da Campione quale è, riuscirà a rialzarsi, e speriamo che possa ripartire proprio da questa tappa di casa. Faremo il tifo per lui!". Parlando invece del suo percorso tennistico, Musetti ha commentato: "Lo US Open è stato un ottimo torneo, una settimana positiva. Giocare contro Sinner mi è servito molto e mi ha fatto capire tante cose. L'obiettivo ora sono le ATP Finals a Torino".

MGP_HL GARA MOTO3 MISANO MIX_5016085MGP_HL GARA MOTO3 MISANO MIX_5016085
motogp
Moto3, GP San Marino: highlights gara
00:02:11 min
| 21 minuti fa
pubblicità
LUNETTA CADUTALUNETTA CADUTA
motogp
La pericolosa caduta di Lunetta al GP di San Marino
00:00:39 min
| 18 minuti fa
CASCO BASTIANINICASCO BASTIANINI
motogp
E.B. telefono casa: il casco speciale di Bastianini a Misano
00:00:57 min
| 1 ora fa
MIR NEWSMIR NEWS
motogp
Charte: "Mir è migliorato, ma resta in dubbio per la gara"
00:00:44 min
| 1 ora fa
WARM UPWARM UP
motogp
GP San Marino, Marc Marquez leader del Warm Up. Bagnaia 9°
00:02:01 min
| 2 ore fa
valentino rossi bezzecchi abbraccio gp misanovalentino rossi bezzecchi abbraccio gp misano
motogp
Valentino Rossi, l'abbraccio a Bezzecchi dopo la vittoria
00:00:08 min
| 2 ore fa
BASTIANINI INTV MISANO_3954478BASTIANINI INTV MISANO_3954478
motogp
Bastianini: "Ci sfugge qualcosa, mi aspettavo di più qui"
00:02:18 min
| 17 ore fa
MORBIDELLI INTV MISANO_3944498MORBIDELLI INTV MISANO_3944498
motogp
Morbidelli: "Il podio? Perché no, siamo molto vicini"
00:01:27 min
| 17 ore fa
PECCO INTV MISANO_2451171PECCO INTV MISANO_2451171
motogp
Bagnaia: "La mia pazienza è al limite, devo lavorare"
00:01:11 min
| 18 ore fa
MARINI INTVMARINI INTV
motogp
Marini: "Un 7° posto è ottimo, prima era impensabile"
00:02:29 min
| 18 ore fa
COMMENTO SU PECCOCOMMENTO SU PECCO
motogp
Biaggi: "Ducati e Bagnaia, serve un passo avanti"
00:01:28 min
| 18 ore fa
APRILIA MARCO OSCILLA SKY TECHAPRILIA MARCO OSCILLA SKY TECH
motogp
Bezzecchi, qualche oscillazione in pista a Misano: l'analisi
00:01:11 min
| 18 ore fa
MGP_HL GARA MOTO3 MISANO MIX_5016085MGP_HL GARA MOTO3 MISANO MIX_5016085
motogp
Moto3, GP San Marino: highlights gara
00:02:11 min
| 21 minuti fa
LUNETTA CADUTALUNETTA CADUTA
motogp
La pericolosa caduta di Lunetta al GP di San Marino
00:00:39 min
| 18 minuti fa
CASCO BASTIANINICASCO BASTIANINI
motogp
E.B. telefono casa: il casco speciale di Bastianini a Misano
00:00:57 min
| 1 ora fa
MIR NEWSMIR NEWS
motogp
Charte: "Mir è migliorato, ma resta in dubbio per la gara"
00:00:44 min
| 1 ora fa
WARM UPWARM UP
motogp
GP San Marino, Marc Marquez leader del Warm Up. Bagnaia 9°
00:02:01 min
| 2 ore fa
valentino rossi bezzecchi abbraccio gp misanovalentino rossi bezzecchi abbraccio gp misano
motogp
Valentino Rossi, l'abbraccio a Bezzecchi dopo la vittoria
00:00:08 min
| 2 ore fa
BASTIANINI INTV MISANO_3954478BASTIANINI INTV MISANO_3954478
motogp
Bastianini: "Ci sfugge qualcosa, mi aspettavo di più qui"
00:02:18 min
| 17 ore fa
MORBIDELLI INTV MISANO_3944498MORBIDELLI INTV MISANO_3944498
motogp
Morbidelli: "Il podio? Perché no, siamo molto vicini"
00:01:27 min
| 17 ore fa
PECCO INTV MISANO_2451171PECCO INTV MISANO_2451171
motogp
Bagnaia: "La mia pazienza è al limite, devo lavorare"
00:01:11 min
| 18 ore fa
MARINI INTVMARINI INTV
motogp
Marini: "Un 7° posto è ottimo, prima era impensabile"
00:02:29 min
| 18 ore fa
COMMENTO SU PECCOCOMMENTO SU PECCO
motogp
Biaggi: "Ducati e Bagnaia, serve un passo avanti"
00:01:28 min
| 18 ore fa
APRILIA MARCO OSCILLA SKY TECHAPRILIA MARCO OSCILLA SKY TECH
motogp
Bezzecchi, qualche oscillazione in pista a Misano: l'analisi
00:01:11 min
| 18 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità