Iniziato il conto alla rovescia per il via della Pikes Peak 2025, in programma all’alba di domenica 22 giugno in Colorado. Simone Faggioli e la sua NP01 Bardahl stanno completando test e qualifiche per la gara, che vedrà la partenza dai 2.862 m di altitudine delle pendici del monte Pikes Peak, un totale di 19,99 Km, caratterizzati da 156 tra curve e impegnativi tornanti, affrontando un dislivello di 1.439 m, con una pendenza media del 7% e punte massime del 10.5%, fino ad arrivare al traguardo, a quota 4.300 m. .