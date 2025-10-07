"Master of Hospitality", il team Aprilia ai fornelli

00:02:40 min
|
1 giorno fa
prosecco-motogp-gp-indonesia-bertelleprosecco-motogp-gp-indonesia-bertelle
motogp
Gioia Bertelle: "Sono tornato a divertirmi"
00:02:17 min
| 1 giorno fa
prosecco-motogp-gp-giappone-tonucciprosecco-motogp-gp-giappone-tonucci
motogp
Alessandro Tonucci: "Che gioia il ritorno di Bertelle"
00:02:09 min
| 1 giorno fa
prosecco-motogp-gp-misano-master-of-hospitality-finaleprosecco-motogp-gp-misano-master-of-hospitality-finale
motogp
"Master of Hospitality", vittoria per il team Alpinestars
00:02:40 min
| 1 giorno fa
guido su marcguido su marc
motogp
Meda: "Marc maturo, non sfida più il limite. A Mandalika..."
00:02:39 min
| 1 giorno fa
COMUNICATO DI MARQUEZCOMUNICATO DI MARQUEZ
motogp
Marquez salta Australia e Malesia: le news sull'infortunio
00:00:40 min
| 1 giorno fa
HAPPY MOMENTSHAPPY MOMENTS
motogp
Aldeguer vince a Mandalika: gli "Happy moments" del weekend
00:00:55 min
| 3 giorni fa
marini intvmarini intv
motogp
Marini: "Potevo finire 2° ma dietro è stato un inferno"
00:00:38 min
| 3 giorni fa
rientro bezrientro bez
motogp
Bezzecchi, rientro nel paddock dopo l'incidente in Indonesia
00:00:15 min
| 3 giorni fa
parole pecco guidoparole pecco guido
motogp
Bagnaia: "Chiedo scusa al team per la caduta"
00:01:02 min
| 3 giorni fa
aliverti su alexaliverti su alex
motogp
Aliverti: "Alex arriva sempre, 2025 stagione straordinaria"
00:00:41 min
| 3 giorni fa
carchedi intvcarchedi intv
motogp
Capotecnico Aldeguer: "Ai test ho capito il suo talento"
00:03:28 min
| 3 giorni fa
tardozzi intvtardozzi intv
motogp
Tardozzi: "Pecco devastato. Motore 24 a Motegi? Non si può"
00:05:23 min
| 3 giorni fa
