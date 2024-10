In una lunga chiacchierata con Giovanni Zamagni per 'Talent time', il pilota della Yamaha ha parlato delle sue prime volte (dal primo bacio alla prima gara in Moto3), ma il francese ha confessato anche la sua voglia di riscatto: "Ci manca ancora qualcoso per tornare a competere per le posizioni di vertice - ha ammesso Quartararo - ma io non vedo l'ora di riprovare le emozioni del titolo Mondiale 2021".