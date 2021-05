Miller vince il GP di Francia e sul podio esulta bevendo il prosecco dallo stivale, un gesto celebrativo famoso in Australia (dove è noto con il nome "shoey"). Un’esultanza presa in prestito dal connazionale Daniel Ricciardo: il pilota di Formula 1 ha commentato su Instagram il rituale del ducatista con un semplice "The boys" insieme all’icona di una scarpa e di una bottiglia di champagne. Questa volta però Jack è andato oltre: ha fatto bere anche Quartararo dal suo stivale.