Rivola: "Ottimista per il 2026, possiamo battere Marquez"

L'amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola, è intervenuto in diretta Sky da Trento, a margine del Festival dello Sport. "Bezzecchi in Australia ci sarà, per Martin è ancora presto per fissare una data di rientro. Marco si merita il 3° posto mondiale e Aprilia il 2° nei costruttori, dobbiamo concludere al meglio il 2025". Lo sguardo della casa di Noale è però già proiettato verso il 2026: "Non vedo l'ora, sono ottimista. Con due piloti così mi aspetto di giocarmi il podio tutte le domeniche. E ribadisco, possiamo battere Marc Marquez...".