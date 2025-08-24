Rivola: "Un weekend super positivo sia per Bez che Martin"

L'amministratore delegato di Aprilia Racing è intervenuto su Sky Sport dopo il GP d'Ungheria: "Sono molto soddisfatto del weekend. Bez in gara è stato di nuovo fantastico come ci sta abituando, è bellissimo anche vedere Jorge lì davanti. È stato un weekend sicuramente positivo. Jorge ha il vantaggio di avere tutto da guadagnare, deve costruire in ottica futura. Marco ha molto più da perdere: ha obiettivi abbastanza chiari che non ci siamo detti ma che sappiamo entrambi. L’obiettivo del 2025 è continuare questo trend. Nel 2026, con una partenza più normale rispetto a quest’anno, si può puntare grosso".