In occasione della gara di Valencia che ha chiuso il Mondiale 2021, abbiamo seguito Rossi con una camera dedicata che riprendesse ogni momento dei suoi ultimi giorni da pilota di MotoGP. Un racconto in presa diretta con le immagini del GP che ha segnato l'epilogo della sua carriera, fino alla festa nel box. Disponibile anche On Demand, "Rossi, the last race" è alle 19.15 su Sky Sport MotoGP (canale 208) il giorno di Natale.