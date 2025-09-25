Superbike: arriva Aragon, decimo round della stagione

00:00:43 min
|
22 minuti fa
PECCO GIOVEDI MOTEGI_5113654PECCO GIOVEDI MOTEGI_5113654
motogp
Bagnaia: "Ai test un lavoro mai fatto, qui stessa strada"
00:02:43 min
| 26 minuti fa
CONF MARC SU TITOLOCONF MARC SU TITOLO
motogp
Marquez: "Questo titolo ha un valore maggiore degli altri"
00:01:05 min
| 52 minuti fa
CONF BEZZECCHICONF BEZZECCHI
motogp
Bezzecchi: "3° posto? Al momento non guardo la classifica"
00:00:55 min
| 50 minuti fa
CONF MARCCONF MARC
motogp
Marquez: "Voglio chiudere i conti, ma con Alex non è facile"
00:03:21 min
| 47 minuti fa
SRV NUMERISRV NUMERI
motogp
GP Giappone, tutti i numeri prima di Motegi
00:01:24 min
| 3 ore fa
REWINDREWIND
motogp
GP Giappone, il duello Marquez-Dovizioso del 2017
00:01:19 min
| 3 ore fa
SRV CIRCUITOSRV CIRCUITO
motogp
Il titolo di Stoner e non solo: Motegi story
00:01:22 min
| 3 ore fa
COLL SANDROCOLL SANDRO
motogp
MotoGP, cosa aspettarci dal weekend del Giappone
00:03:12 min
| 21 ore fa
TEASER GIAPPONETEASER GIAPPONE
motogp
MotoGP in Giappone: a Motegi il primo match point di Marquez
00:01:00 min
| 1 giorno fa
RECAP SDG PER SITO_3747637RECAP SDG PER SITO_3747637
motogp
MotoGP, test Misano: il bilancio casa per casa
00:02:56 min
| 9 giorni fa
BAGNAIA INTV TEST_1634884BAGNAIA INTV TEST_1634884
motogp
Bagnaia: "Qualcosa ho capito. Stoner? Importante averlo lì"
00:02:15 min
| 9 giorni fa
MARC TEST MISANO INT_0442768MARC TEST MISANO INT_0442768
motogp
Marc: "Test utili a capire che direzione prendere in futuro"
00:01:34 min
| 9 giorni fa
