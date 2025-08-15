Stoner: “Non mi aspettavo un Marquez così. Bagnaia…”

Casey Stoner, presente in Austria per partecipare a una parata con altre leggende MotoGP nella quale sarà in sella alla Honda RC213V con cui aveva vinto il suo secondo mondiale, ha parlato a Sky Sport della situazione in casa Ducati con Marquez e Bagnaia: "Non pensavo che Marquez sarebbe stato così veloce, abbiamo visto il cambio che ha avuto con il passaggio in Ducati e sta guadagnando sicurezza nei suoi mezzi gara dopo gara. Lei è in grado di fare cose che gli altri non riesco. Marquez è sempre stato impressionante ma credo che quest'anno è la sua stagione migliore. Bagnaia? Non è facile avere in squadra uno che arriva e trova in moto il modo di andare più veloce di te, credo che Marquez crei questo problema a tutti i piloti del paddock. Penso che per Pecco sia anche un benefit essere nello stesso garage dello spagnolo e aver la possibilità di imparare da lui raccogliendo il maggior numero di informazioni".