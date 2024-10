Toprak Razgatlioglu è il nuovo campione del mondo della Superbike 2024. Al pilota del team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK è bastato un 2° posto in Gara 1 a Jerez alle spalle di Bulega per vincere aritmeticamente il titolo (alla vigilia del round Spagna aveva 46 punti di vantaggio su Nicolò). Per il turco si tratta del secondo Mondiale in carriera, dopo quello conquistato nel 2021 in sella alla Yamaha. È il primo titolo per la BMW.