Tardozzi: "Giornata storta, ma Dall'Igna ha pallino in mano"

00:05:40 min
|
1 giorno fa
2 MINUTI GIOIA BERTELLE2 MINUTI GIOIA BERTELLE
motogp
Gioia Bertelle: "Sono tornato a divertirmi"
00:02:17 min
| 13 ore fa
marquez aura farming danza bambino gp indonesiamarquez aura farming danza bambino gp indonesia
motogp
Marquez, l'incontro con il bambino dietro "Aura Farming"
00:00:25 min
| 15 ore fa
MARINI POST SPRINT RACE_0418792MARINI POST SPRINT RACE_0418792
motogp
Marini: "Pressione gomma fuori range già al via"
00:02:41 min
| 17 ore fa
ALEX MARQUEZ POST SPRINT_0439027ALEX MARQUEZ POST SPRINT_0439027
motogp
Alex Marquez: "Gara di sopravvivenza. Domani..."
00:02:01 min
| 15 ore fa
sankio su peccosankio su pecco
motogp
Sanchini: "Parole Pecco? Mi aspetto un chiarimento"
00:01:30 min
| 16 ore fa
zam su pecco okzam su pecco ok
motogp
Zamagni: "Bagnaia? Situazione difficile da decifrare"
00:00:55 min
| 16 ore fa
guido su pecco okguido su pecco ok
motogp
Meda: "Parole Bagnaia? Dietro potrebbe esserci frustrazione"
00:01:10 min
| 16 ore fa
morbido intvmorbido intv
motogp
Morbidelli: "La moto non mi dà il solito feeling"
00:02:14 min
| 16 ore fa
marc intvmarc intv
motogp
Marc Marquez: "È il weekend più difficile dell'anno"
00:04:50 min
| 17 ore fa
marc rins skytechmarc rins skytech
motogp
GP Indonesia, il contatto tra Marquez e Rins allo Sky Tech
00:01:03 min
| 16 ore fa
savadori su hondasavadori su honda
motogp
Savadori: "Honda sta lavorando tanto, si sta avvicinando"
00:01:00 min
| 16 ore fa
mir intvmir intv
motogp
Mir: "Honda è migliorata, adesso ci credo. Fa la differenza"
00:01:39 min
| 16 ore fa
