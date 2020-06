Sesta puntata di "Tecnodovi", appuntamento settimanale in cui Andrea Dovizioso e il suo capo squadra Alberto ‘Pigiamino’ Giribuola ci portano all’interno del box Ducati per scoprirne il backstage, tutto ciò che avviene dietro le quinte in fase di preparazione della moto e del pilota in vista della gara. In questo episodio parliamo di un argomento che appassiona i tifosi: freni e staccate