Borsoi: "Moto V4 sembra nata bene, guida migliorata"

00:01:07 min
|
2 ore fa

Il team manager Pramac parla del V4 e del lavoro di Jack Miller e del team nei test di Misano.

aprilia test motogp misano bonora intervistaaprilia test motogp misano bonora intervista
motogp
Test MotoGP, il punto in casa Aprilia con Paolo Bonora
00:02:23 min
| 6 minuti fa
pubblicità
INTV BEZZECCHIINTV BEZZECCHI
motogp
Bez: "Marquez riferimento, impariamo e proviamo a batterlo"
00:03:11 min
| 41 minuti fa
COLL SANDRO MOTOGPCOLL SANDRO MOTOGP
motogp
Test MotoGP Misano, il punto a metà giornata
00:02:16 min
| 1 ora fa
yamaha v4 test misano motogp meregalliyamaha v4 test misano motogp meregalli
motogp
Yamaha V4: "Un altro shakedown, progetto è all'inizio"
00:01:33 min
| 2 ore fa
quartararo yamaha v4 test motogp misanoquartararo yamaha v4 test motogp misano
motogp
Test Misano: Quartararo in pista con la Yamaha V4
00:00:10 min
| 4 ore fa
MGP_CLIP HAPPY MOMENTS MISANO MIX_1724945MGP_CLIP HAPPY MOMENTS MISANO MIX_1724945
motogp
Marquez vince a Misano: gli "Happy moments" del weekend
00:00:55 min
| 18 ore fa
BAGNAIA POST GARABAGNAIA POST GARA
motogp
Bagnaia: "Test importante, cercheremo di trovare una strada"
00:01:20 min
| 19 ore fa
SKY TECH ACOSTA_5325598SKY TECH ACOSTA_5325598
motogp
I sorpassi di Acosta prima del ritiro al GP di San Marino
00:01:51 min
| 19 ore fa
RIVOLA INTVRIVOLA INTV
motogp
Rivola: "Bezzecchi ora sa cosa serve per guidare la squadra"
00:05:23 min
| 20 ore fa
DIGGIA INTVDIGGIA INTV
motogp
Diggia: "5°? Un panino alla nutella senza zucchero a velo"
00:03:12 min
| 20 ore fa
MORBIDELLI INTVMORBIDELLI INTV
motogp
Morbidelli: "Pecco? Deve fidarsi delle proprie potenzialità"
00:07:41 min
| 20 ore fa
DALL'IGNA INTVDALL'IGNA INTV
motogp
Dall'Igna: "Situazione Bagnaia delicata, dobbiamo uscirne"
00:05:12 min
| 20 ore fa
aprilia test motogp misano bonora intervistaaprilia test motogp misano bonora intervista
motogp
Test MotoGP, il punto in casa Aprilia con Paolo Bonora
00:02:23 min
| 6 minuti fa
INTV BEZZECCHIINTV BEZZECCHI
motogp
Bez: "Marquez riferimento, impariamo e proviamo a batterlo"
00:03:11 min
| 41 minuti fa
COLL SANDRO MOTOGPCOLL SANDRO MOTOGP
motogp
Test MotoGP Misano, il punto a metà giornata
00:02:16 min
| 1 ora fa
yamaha v4 test misano motogp meregalliyamaha v4 test misano motogp meregalli
motogp
Yamaha V4: "Un altro shakedown, progetto è all'inizio"
00:01:33 min
| 2 ore fa
quartararo yamaha v4 test motogp misanoquartararo yamaha v4 test motogp misano
motogp
Test Misano: Quartararo in pista con la Yamaha V4
00:00:10 min
| 4 ore fa
MGP_CLIP HAPPY MOMENTS MISANO MIX_1724945MGP_CLIP HAPPY MOMENTS MISANO MIX_1724945
motogp
Marquez vince a Misano: gli "Happy moments" del weekend
00:00:55 min
| 18 ore fa
BAGNAIA POST GARABAGNAIA POST GARA
motogp
Bagnaia: "Test importante, cercheremo di trovare una strada"
00:01:20 min
| 19 ore fa
SKY TECH ACOSTA_5325598SKY TECH ACOSTA_5325598
motogp
I sorpassi di Acosta prima del ritiro al GP di San Marino
00:01:51 min
| 19 ore fa
RIVOLA INTVRIVOLA INTV
motogp
Rivola: "Bezzecchi ora sa cosa serve per guidare la squadra"
00:05:23 min
| 20 ore fa
DIGGIA INTVDIGGIA INTV
motogp
Diggia: "5°? Un panino alla nutella senza zucchero a velo"
00:03:12 min
| 20 ore fa
MORBIDELLI INTVMORBIDELLI INTV
motogp
Morbidelli: "Pecco? Deve fidarsi delle proprie potenzialità"
00:07:41 min
| 20 ore fa
DALL'IGNA INTVDALL'IGNA INTV
motogp
Dall'Igna: "Situazione Bagnaia delicata, dobbiamo uscirne"
00:05:12 min
| 20 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità