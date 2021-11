Sarà un weekend decisamente speciale quello di Valentino Rossi, che a Valencia correrà l'ultimo GP della sua carriera in MotoGP (tutto ovviamente in diretta su Sky). Per celebrarlo al meglio nella tre giorni spagnola saranno tanti i momenti dedicati al Dottore, come quello dello svelamento di un murale all'interno del circuito che lo stesso Valentino ha firmato.