Vietti: "Dedico questa vittoria di casa a mio nonno"

Ai microfoni di Sky Sport, le parole di Celestino Vietti dopo il trionfo a Misano per la seconda volta consecutiva: "Se non faccio bene qui, a casa, mi tocca smettere. Sapevo di avere un buon passo e ho spinto subito perché ho avuto l'opportunità di stare davanti. Non ho gestito bene le gomme perché avevo Holgado vicino. Dedico questa vittoria a mio nonno Enrico, che ci ha lasciati prima dell'Ungheria". E ancora: "Nelle ultime gare abbiamo fatto un grande passo avanti, siamo competitivi e dobbiamo sfruttare questo buon pacchetto per chiudere bene la stagione e iniziare al meglio il prossimo anno". Guarda il VIDEO.