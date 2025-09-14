Vietti: "Dedico questa vittoria di casa a mio nonno"

00:02:05 min
|
57 minuti fa

Ai microfoni di Sky Sport, le parole di Celestino Vietti dopo il trionfo a Misano per la seconda volta consecutiva: "Se non faccio bene qui, a casa, mi tocca smettere. Sapevo di avere un buon passo e ho spinto subito perché ho avuto l'opportunità di stare davanti. Non ho gestito bene le gomme perché avevo Holgado vicino. Dedico questa vittoria a mio nonno Enrico, che ci ha lasciati prima dell'Ungheria". E ancora: "Nelle ultime gare abbiamo fatto un grande passo avanti, siamo competitivi e dobbiamo sfruttare questo buon pacchetto per chiudere bene la stagione e iniziare al meglio il prossimo anno". Guarda il VIDEO.

PECCO CADUTAPECCO CADUTA
motogp
GP di San Marino: la caduta di Bagnaia al 'Tramonto'
00:01:20 min
| 19 minuti fa
pubblicità
PARTENZAPARTENZA
motogp
MotoGP, GP Misano: partenza e primo giro con Meda e Sanchini
00:01:43 min
| 35 minuti fa
MARTINMARTIN
motogp
Martin, 2 long lap penalty in gara: ecco cosa è successo
00:01:14 min
| 51 minuti fa
MGP_HL GARA MOTO2 MISANO MIX_3401198MGP_HL GARA MOTO2 MISANO MIX_3401198
motogp
Moto2, GP San Marino: highlights gara
00:02:44 min
| 50 minuti fa
PODIOPODIO
motogp
Moto2, l'Inno di Mameli al GP di San Marino per Vietti
00:00:58 min
| 1 ora fa
vietti festeggiamentivietti festeggiamenti
motogp
I festeggiamenti di Vietti dopo il trionfo a Misano
00:04:19 min
| 1 ora fa
moto2 gp misano vietti ultimo giro videomoto2 gp misano vietti ultimo giro video
motogp
Moto2, GP San Marino: l'ultimo giro con Pasini e Triolo
00:02:21 min
| 1 ora fa
MGP_HL GARA MOTO3 MISANO MIX_5016085MGP_HL GARA MOTO3 MISANO MIX_5016085
motogp
Moto3, GP San Marino: highlights gara
00:02:11 min
| 2 ore fa
LUNETTA CADUTALUNETTA CADUTA
motogp
La pericolosa caduta di Lunetta al GP di San Marino
00:00:39 min
| 2 ore fa
MUSETTI INTVMUSETTI INTV
motogp
Musetti: "Bagnaia un amico, ci supportiamo a vicenda"
00:03:22 min
| 3 ore fa
CASCO BASTIANINICASCO BASTIANINI
motogp
E.B. telefono casa: il casco speciale di Bastianini a Misano
00:00:57 min
| 3 ore fa
MIR NEWSMIR NEWS
motogp
Charte: "Mir è migliorato, ma resta in dubbio per la gara"
00:00:44 min
| 4 ore fa
