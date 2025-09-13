Nibali: "Tifo Bagnaia e Marquez, esperienza unica a Misano"

Ospite speciale al box Ducati, Vincenzo Nibali presente a Misano. Mentre in Spagna la Vuelta affronta oggi l'ultima vera tappa di montagna, la durissima Bola del Mundo - salita che riporta alla memoria la gioia di un giovane Nibali, vincitore della maglia rossa - il campione italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Vivere l'esperienza qui a Misano è qualcosa di unico. Dal box si percepisce tanta concentrazione, molto simile a quella che avevamo noi quando salivamo in pedana per una crono a tutta. Ci sono tante similitudini tra questi due mondi, come il contatto diretto con il pubblico. Sto seguendo e tifando per Bagnaia e Marquez, ed è davvero bello vivere questa esperienza da questo box". E sull'approdo di Aleix Espargaró nel ciclismo professionistico: "Chi corre in bici sogna di salire in moto, e chi corre in moto va spesso forte in bici. Sta facendo un'esperienza straordinaria" .