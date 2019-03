F2: Ghiotto trionfa, in Bahrain risuona l'Inno di Mameli

Il vicentino della UNI-Virtuosi sbaraglia tutti sul circutio del Sakhir. vincendo la prima gara sprint della stagione e portandosi in testa alla classifica generale. Sesto posto per il figlio di Michael Schumacher, all'esordio nella categoria. Emozione prima della gara per l'ultimo saluto a Charlie Whiting