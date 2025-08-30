WRC, Rally Paraguay: Rovanpera chiude in testa il Day 1

00:00:59 min
|
1 ora fa

La prima edizione del Rally del Paraguay è stata caratterizzata dalla vittoria nella Prova Speciale 1 di Rovanperä. Il francese Fourmaux ha poi preso il comando con due successi fino alla SS6, fin quando una foratura lo ha fatto retrocedere nella SS7, favorendo il ritorno del due volte iridato della Toyota in vetta. Nella stessa prova errori e incidenti anche per Neuville e Katsuta, mentre Ogier ha brillato con tre scratch risalendo fino al quarto posto dietro a Tänak. Al termine del Day 1 la classifica vede Rovanperä come leader, davanti a Fourmaux, Tänak, Ogier ed Evans. Chiudono la top 10 McErlean, Pajari, Rossel e Gryazin.

PORSCHE SUPERCUPPORSCHE SUPERCUP
motori
Porsche Supercup: Schuring strappa la pole, Ghiretti 2°
00:02:16 min
| 4 ore fa
pubblicità
PORSCHEPORSCHE
motori
Porsche Supercup, Jaap van Lagen il più veloce nelle libere
00:02:04 min
| 1 giorno fa
HL MOTOCROSS OLANDA RACE 1 250824.transfer_2431612HL MOTOCROSS OLANDA RACE 1 250824.transfer_2431612
motori
Motocross, GP Olanda: highlights gara 1
00:01:40 min
| 6 giorni fa
HL MXGP MOTOCROSS SVEZIA RACE 2.transfer_2236811HL MXGP MOTOCROSS SVEZIA RACE 2.transfer_2236811
motori
Motocross, GP Svezia: highlights gara 2
00:01:39 min
| 12 giorni fa
HL MXGP MOTOCROSS SVEZIA RACE 1_2319304HL MXGP MOTOCROSS SVEZIA RACE 1_2319304
motori
Motocross, GP Svezia: highlights gara 1
00:01:20 min
| 13 giorni fa
HL MXGP GARA 1HL MXGP GARA 1
motori
MXGP, Febvre vince Gara-1 del GP Fiandre: highlights
00:01:46 min
| 26 giorni fa
HL MXGP GARA 2HL MXGP GARA 2
motori
MXGP, Coenen vince Gara-2 del GP Fiandre: highlights
00:01:39 min
| 26 giorni fa
HL_WRC_FIN_DOM_1715434HL_WRC_FIN_DOM_1715434
motori
WRC Finlandia, highlights domenica: vince Rovanpera
00:00:57 min
| 27 giorni fa
ERROR! SN270592ERROR! SN270592
motori
WRC Finlandia, highlights sabato: cinque Toyota davanti
00:01:01 min
| 27 giorni fa
HL WRC FINLANDIA VENERDI_3107622HL WRC FINLANDIA VENERDI_3107622
motori
WRC Finlandia, highlights venerdì: Rovanpera in testa
00:01:21 min
| 28 giorni fa
HL MX GARA 2 REP CECA_2343084HL MX GARA 2 REP CECA_2343084
motori
Motocross, GP Repubblica Ceca: highlights gara 2
00:01:14 min
| 1 mese fa
hl mxgphl mxgp
motori
Motocross, GP Repubblica Ceca: highlights gara 1
00:01:45 min
| 1 mese fa
PORSCHE SUPERCUPPORSCHE SUPERCUP
motori
Porsche Supercup: Schuring strappa la pole, Ghiretti 2°
00:02:16 min
| 4 ore fa
PORSCHEPORSCHE
motori
Porsche Supercup, Jaap van Lagen il più veloce nelle libere
00:02:04 min
| 1 giorno fa
HL MOTOCROSS OLANDA RACE 1 250824.transfer_2431612HL MOTOCROSS OLANDA RACE 1 250824.transfer_2431612
motori
Motocross, GP Olanda: highlights gara 1
00:01:40 min
| 6 giorni fa
HL MXGP MOTOCROSS SVEZIA RACE 2.transfer_2236811HL MXGP MOTOCROSS SVEZIA RACE 2.transfer_2236811
motori
Motocross, GP Svezia: highlights gara 2
00:01:39 min
| 12 giorni fa
HL MXGP MOTOCROSS SVEZIA RACE 1_2319304HL MXGP MOTOCROSS SVEZIA RACE 1_2319304
motori
Motocross, GP Svezia: highlights gara 1
00:01:20 min
| 13 giorni fa
HL MXGP GARA 1HL MXGP GARA 1
motori
MXGP, Febvre vince Gara-1 del GP Fiandre: highlights
00:01:46 min
| 26 giorni fa
HL MXGP GARA 2HL MXGP GARA 2
motori
MXGP, Coenen vince Gara-2 del GP Fiandre: highlights
00:01:39 min
| 26 giorni fa
HL_WRC_FIN_DOM_1715434HL_WRC_FIN_DOM_1715434
motori
WRC Finlandia, highlights domenica: vince Rovanpera
00:00:57 min
| 27 giorni fa
ERROR! SN270592ERROR! SN270592
motori
WRC Finlandia, highlights sabato: cinque Toyota davanti
00:01:01 min
| 27 giorni fa
HL WRC FINLANDIA VENERDI_3107622HL WRC FINLANDIA VENERDI_3107622
motori
WRC Finlandia, highlights venerdì: Rovanpera in testa
00:01:21 min
| 28 giorni fa
HL MX GARA 2 REP CECA_2343084HL MX GARA 2 REP CECA_2343084
motori
Motocross, GP Repubblica Ceca: highlights gara 2
00:01:14 min
| 1 mese fa
hl mxgphl mxgp
motori
Motocross, GP Repubblica Ceca: highlights gara 1
00:01:45 min
| 1 mese fa
Playlist di tendenza
pubblicità