WRC, Rally Paraguay: Rovanpera chiude in testa il Day 1

La prima edizione del Rally del Paraguay è stata caratterizzata dalla vittoria nella Prova Speciale 1 di Rovanperä. Il francese Fourmaux ha poi preso il comando con due successi fino alla SS6, fin quando una foratura lo ha fatto retrocedere nella SS7, favorendo il ritorno del due volte iridato della Toyota in vetta. Nella stessa prova errori e incidenti anche per Neuville e Katsuta, mentre Ogier ha brillato con tre scratch risalendo fino al quarto posto dietro a Tänak. Al termine del Day 1 la classifica vede Rovanperä come leader, davanti a Fourmaux, Tänak, Ogier ed Evans. Chiudono la top 10 McErlean, Pajari, Rossel e Gryazin.