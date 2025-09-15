WRC, Ogier conquista il Rally del Cile ed è leader Mondiale

Il weekend in Cile non era iniziato nel migliore dei modi per Sébastien Ogier, costretto a rincorrere dopo le difficoltà incontrate nello Stage 1 di venerdì 12 settembre. Ma il francese ha saputo ribaltare la situazione, centrando la sua quinta vittoria stagionale dopo il successo in Paraguay. Una vera e propria “tripletta” con trionfo nella classifica generale di Rally del Cile, nel Super Sunday e nella Power Stage, che lo proietta in testa al Mondiale a tre gare dal termine, superando Evans e Rovanperä. Il prossimo appuntamento con il WRC è con il Rally dell’Europa Centrale, in programma dal 16 al 19 ottobre LIVE su Sky e in streaming su NOW.