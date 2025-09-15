WRC, Ogier conquista il Rally del Cile ed è leader Mondiale

00:01:05 min
|
2 ore fa

Il weekend in Cile non era iniziato nel migliore dei modi per Sébastien Ogier, costretto a rincorrere dopo le difficoltà incontrate nello Stage 1 di venerdì 12 settembre. Ma il francese ha saputo ribaltare la situazione, centrando la sua quinta vittoria stagionale dopo il successo in Paraguay. Una vera e propria “tripletta” con trionfo nella classifica generale di Rally del Cile, nel Super Sunday e nella Power Stage, che lo proietta in testa al Mondiale a tre gare dal termine, superando Evans e Rovanperä. Il prossimo appuntamento con il WRC è con il Rally dell’Europa Centrale, in programma dal 16 al 19 ottobre LIVE su Sky e in streaming su NOW.

HL MXGP MOTOCROSS CINA RACE 2_0445985HL MXGP MOTOCROSS CINA RACE 2_0445985
motori
Motocross, GP Cina: highlights gara 2
00:01:17 min
| 20 ore fa
pubblicità
HL MXGP MOTOCROSS CINA RACE 1_3357098HL MXGP MOTOCROSS CINA RACE 1_3357098
motori
Motocross, GP Cina: highlights gara 1
00:01:23 min
| 20 ore fa
gtwc bertolini intervista videogtwc bertolini intervista video
motori
Bertolini: "Maserati è storia, che appeal sui tifosi"
00:01:41 min
| 5 giorni fa
HL WRC PARAGUAY DOM 20250831213234_0437058HL WRC PARAGUAY DOM 20250831213234_0437058
motori
WRC Paraguay, highlights domenica: trionfo di Ogier
00:00:51 min
| 14 giorni fa
HL WRC PARAGUAY DOM 20250831213234_0405664HL WRC PARAGUAY DOM 20250831213234_0405664
motori
WRC, Ogier vince il Rally del Paraguay: gli highlights
00:00:51 min
| 14 giorni fa
CLIP RALLY WRC PARAGUAY STAGE 1_2127680CLIP RALLY WRC PARAGUAY STAGE 1_2127680
motori
WRC, Rally Paraguay: Rovanpera chiude in testa il Day 1
00:00:59 min
| 15 giorni fa
PORSCHE SUPERCUPPORSCHE SUPERCUP
motori
Porsche Supercup: Schuring strappa la pole, Ghiretti 2°
00:02:16 min
| 15 giorni fa
PORSCHEPORSCHE
motori
Porsche Supercup, Jaap van Lagen il più veloce nelle libere
00:02:04 min
| 16 giorni fa
HL MOTOCROSS OLANDA RACE 1 250824.transfer_2431612HL MOTOCROSS OLANDA RACE 1 250824.transfer_2431612
motori
Motocross, GP Olanda: highlights gara 1
00:01:40 min
| 21 giorni fa
HL MXGP MOTOCROSS SVEZIA RACE 2.transfer_2236811HL MXGP MOTOCROSS SVEZIA RACE 2.transfer_2236811
motori
Motocross, GP Svezia: highlights gara 2
00:01:39 min
| 28 giorni fa
HL MXGP MOTOCROSS SVEZIA RACE 1_2319304HL MXGP MOTOCROSS SVEZIA RACE 1_2319304
motori
Motocross, GP Svezia: highlights gara 1
00:01:20 min
| 28 giorni fa
HL MXGP GARA 1HL MXGP GARA 1
motori
MXGP, Febvre vince Gara-1 del GP Fiandre: highlights
00:01:46 min
| 1 mese fa
