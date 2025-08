Prima vittoria in carriera in casa per Kalle Rovanpera nel WRC Finlandia, e leadership del Mondiale a portata di mano per il due volte campione del mondo, ora a soli tre punti da Elfyn Evans dopo aver conquistato anche i dieci punti a disposizione nella domenica tra Super Sunday e powerstage. Evans torna in testa al campionato grazie al disastroso esito della corsa per Ott Tanak, che esce dalla Finlandia con un solo punto grazie al decimo posto conquistato, nonostante una foratura in powerstage, grazie alla contemporanea foratura del compagno di squadra Fourmaux, che ha deciso di ritirarsi a un chilometro dalla fine della corsa. Sul podio anche Takamoto Katsuta, secondo pure in powerstage, e Sebastien Ogier, che condivide il terzo posto in campionato con Tanak e potrebbe pensare a completare tutti i rally del campionato per provare a vincere il nono titolo nonostante sia un pilota part-time. Il WRC torna su Sky Sport nell’ultimo weekend di agosto con il rally Paraguay.