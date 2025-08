Nel sabato del WRC Finlandia un sacco di colpi di scena, a partire dallo strano problema di Martins Sesks, che perde due minuti e scende in decima posizione a causa del parabrezza appannato, e nonostante i tentativi di migliorare la visibilità da parte del suo navigatore, aiutandosi con i piedi. Ma le sorprese più grandi riguardano le Hyundai di Fourmaux e Neuville, in lotta tra loro per il secondo posto fino a una foratura sull’anteriore destra sulla stessa prova e probabilmente sullo stesso sasso per entrambi. Podi sfumati, con i due piloti ora sesto e settimo, e dominio Toyota adesso con cinque macchine davanti. Ogier ed Evans si giocano il terzo posto, col francese avanti di un secondo e mezzo con due prove alla fine del rally. Katsuta secondo con circa sette secondi di vantaggio su Ogier e una trentina di distacco dal leader Rovanpera, che è a un passo dalla prima vittoria in carriera nel suo rally di casa. Ci proverà in diretta su Sky Sport Max alle 9.30 e alle 12. .