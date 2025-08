Nel venerdì del rally Finlandia torna a brillare Kalle Rovanpera. Il campione della Toyota aveva sempre sofferto nel 2025 sui rally sterrati, ma nella prima giornata della gara di casa che non ha ancora mai vinto ha sempre mantenuto la leadership. Avvantaggiato anche dai problemi del leader del Mondiale Ott Tanak, che è finito contro un albero ma è riuscito a ripartire salvando il suo rally anche se nel sabato sarà costretto a una grande rimonta. Le Hyundai di Neuville e Fourmaux sono invece in lotta per la vittoria, col campione del mondo in carica a meno di 5 secondi di distacco da Rovanpera e Fourmaux subito dietro, in una spettacolare battaglia per il podio che comprende anche la Toyota di Takamoto Katsuta. I primi quattro piloti sono racchiusi in 8 secondi, mentre è un po' più staccato Ogier, sesto a circa 10 secondi dal podio, ma assolutamente atteso tra i protagonisti delle prossime speciali. Già finito il rally di Oliver Solberg, che dopo la prima vittoria in carriera nella massima categoria del WRC, al ritorno nel WRC2 si è ribaltato ed è stato costretto al ritiro. Le migliori speciali del sabato saranno in diretta su Sky Sport Max e Arena, alle 11 e alle 18.