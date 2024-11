Nell'ultima giornata del mondiale rally 2024 succede di tutto. Sulla prima speciale Tanak, in quel momento in testa, è vittima di un errore che lo porta a ribaltarsi e salutare la corsa, regalando aritmeticamente il titolo piloti al compagno Hyundai Neuville ma mettendo in crisi la casa coreana nella caccia al Mondiale costruttori. Hyundai ci prova con Mikkelsen, che è straordinario nel supersunday fino alla powerstage, dove un piccolo errore gli fa perdere tempo e favorisce Ogier ed Evans, impeccabili e capaci così di ottenere l'ottavo trionfo costruttori di Toyota nella storia. La casa giapponese è a meno due dal record di dieci Mondiali costruttori di Lancia.