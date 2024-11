Grande rimonta di Thierry Neuville nel sabato del rally Giappone. Dopo aver perso quasi 8 minuti nel venerdì per la rottura del turbo il leader del Mondiale ha recuperato posizioni su tutte le macchine della categoria rally2 e si è portato in settima posizione. Adesso ha bisogno di un sesto posto nel super sunday per diventare per la prima volta in carriera campione del mondo. Il suo compagno Hyundai Ott Tanak allunga in testa e da solo sta raccogliendo abbastanza da difendere la casa coreana dall'assalto delle Toyota per il titolo costruttori. Toyota in seconda e terza posizione con Evans e Ogier che ha recuperato su Katsuta e Fourmaux e li ha passati entrambi prendendosi la zona podio. Katsuta è quinto alle spalle di Fourmaux dopo un testacoda. Tutto ancora in gioco con le ultime due migliori speciali in programmazione su Sky Sport F1 a mezzanotte e mezza e su Sky Sport Arena alle 6 del mattino per completare la stagione.