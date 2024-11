Venerdì pieno di sorprese nel WRC Giappone, ultimo stagionale che assegna i Mondiali piloti e costruttori. Durante la prima speciale di giornata forature per le Toyota di Ogier e Katsuta, che perdono due minuti e un minuto rispettivamente, spianando la strada a Hyundai e Neuville. Ma il leader del campionato, che ha bisogno di sei punti per vincere il titolo, perde potenza sulla terza speciale, è costretto a correre tutto il giorno con l'auto in modalità stradale e lascia sul terreno oltre sette minuti e quaranta uscendo dalla zona punti. Con Mikkelsen out per un incidente la corsa di Hyundai al Mondiale costruttori si complica, nonostante i 15 punti di vantaggio su Toyota e la leadership della corsa di Ott Tanak, che ha 21 secondi su Evans e ora sogna davvero la rimonta impossibile su Neuville per conquistare il suo secondo Mondiale. Si torna in strada su Sky Sport F1 a mezzanotte e alle 5.