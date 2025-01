Nella domenica del rally Monte-Carlo tre uscite immediate per le Toyota di Katsuta e Pajari e per la Ford di Munster. Seb Ogier trionfa e conquista anche la powerstage di chiusura della corsa, vincendo il rally per la decima volta in carriera, primo pilota in doppia cifra della storia. Alle sue spalle Elfyn Evans completa la doppietta Toyota e vince la classifica del Supersunday che assegna 5 punti bonus, resistendo all'attacco di Adrien Fourmaux, subito a podio al debutto con la Hyundai i20. Rovanpera recupera una posizione sull'ultima prova e chiude quarto davanti a Tanak, crollato in quinta posizione dopo essersi portato a un passo dal secondo posto, penalizzato dalla scelta gomme sbagliata. Sesto il campione del mondo in carica Neuville, che come Tanak e Rovanpera potrà provare a mettersi alle spalle la delusione del Monte-Carlo già in Svezia, dove i tre campioni del mondo avranno una posizione di partenza ideale.