Nel sabato del WRC Monte-Carlo Sebastien Ogier porta a oltre venti secondi il suo margine sui rivali, portandosi a un passo dal decimo trionfo personale nella corsa. Alle sue spalle la Toyota Yaris del compagno di squadra Evans, che apre un terzetto formato anche dalle due Hyundai di Fourmaux, che si è scambiato la posizione con Evans quattro volte, e Tanak. Tanak protagonista del sabato con una straordinaria rimonta di circa trenta secondi con cui si è messo quarto ma a soli sette secondi dal secondo posto. Altra giornataccia per il campione del mondo in carica, Thierry Neuville, costretto anche a fermarsi per un reset dell'auto sulla prima speciale del sabato e con l'obiettivo di raccogliere più punti possibili nel supersunday, dove ci sono 10 punti bonus a disposizione. Prima vittoria di speciale in carriera sulla prima prova del sabato per il lussemburghese di Ford M-Sport Gregoire Munster.