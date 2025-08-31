Nel WRC Paraguay domenica piena di sorprese come tutto il rally, primo della storia nel Paese sudamericano. Il leader del Mondiale Elfyn Evans, nonostante il rischio di finire fuori strada già sulla prima speciale della domenica, chiude al secondo posto sfruttando le sfortune di Fourmaux, vittima di un lungo, di un problema di iniezione dopo un tuffo in una pozzanghera e della pioggia in powerstage, e per questo, addirittura, finito fuori dal podio. Terza la Hyundai del suo compagno Thierry Neuville, quinto invece Tanak, fermato da una foratura sulla penultima prova. 65esima vittoria in carriera per Sebastien Ogier, furioso però per aver trovato anche lui la pioggia in powerstage, rovinando la sua domenica e privandolo della possibilità di chiudere a punteggio pieno con Supersunday e powerstage. Ogier ora terzo in campionato, a meno 9 da Evans, a meno 2 da Rovanpera, con una tripletta di Toyota a dominare tra i piloti e un vantaggio enorme della casa giapponese anche nella corsa al titolo costruttori.