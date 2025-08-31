WRC Paraguay, highlights domenica: trionfo di Ogier

Nel WRC Paraguay domenica piena di sorprese come tutto il rally, primo della storia nel Paese sudamericano. Il leader del Mondiale Elfyn Evans, nonostante il rischio di finire fuori strada già sulla prima speciale della domenica, chiude al secondo posto sfruttando le sfortune di Fourmaux, vittima di un lungo, di un problema di iniezione dopo un tuffo in una pozzanghera e della pioggia in powerstage, e per questo, addirittura, finito fuori dal podio. Terza la Hyundai del suo compagno Thierry Neuville, quinto invece Tanak, fermato da una foratura sulla penultima prova. 65esima vittoria in carriera per Sebastien Ogier, furioso però per aver trovato anche lui la pioggia in powerstage, rovinando la sua domenica e privandolo della possibilità di chiudere a punteggio pieno con Supersunday e powerstage. Ogier ora terzo in campionato, a meno 9 da Evans, a meno 2 da Rovanpera, con una tripletta di Toyota a dominare tra i piloti e un vantaggio enorme della casa giapponese anche nella corsa al titolo costruttori.

motori
WRC, Ogier vince il Rally del Paraguay: gli highlights
00:00:51 min
| 1 ora fa
CLIP RALLY WRC PARAGUAY STAGE 1_2127680CLIP RALLY WRC PARAGUAY STAGE 1_2127680
motori
WRC, Rally Paraguay: Rovanpera chiude in testa il Day 1
00:00:59 min
| 1 giorno fa
PORSCHE SUPERCUPPORSCHE SUPERCUP
motori
Porsche Supercup: Schuring strappa la pole, Ghiretti 2°
00:02:16 min
| 1 giorno fa
PORSCHEPORSCHE
motori
Porsche Supercup, Jaap van Lagen il più veloce nelle libere
00:02:04 min
| 2 giorni fa
HL MOTOCROSS OLANDA RACE 1 250824.transfer_2431612HL MOTOCROSS OLANDA RACE 1 250824.transfer_2431612
motori
Motocross, GP Olanda: highlights gara 1
00:01:40 min
| 7 giorni fa
HL MXGP MOTOCROSS SVEZIA RACE 2.transfer_2236811HL MXGP MOTOCROSS SVEZIA RACE 2.transfer_2236811
motori
Motocross, GP Svezia: highlights gara 2
00:01:39 min
| 14 giorni fa
HL MXGP MOTOCROSS SVEZIA RACE 1_2319304HL MXGP MOTOCROSS SVEZIA RACE 1_2319304
motori
Motocross, GP Svezia: highlights gara 1
00:01:20 min
| 14 giorni fa
HL MXGP GARA 1HL MXGP GARA 1
motori
MXGP, Febvre vince Gara-1 del GP Fiandre: highlights
00:01:46 min
| 28 giorni fa
HL MXGP GARA 2HL MXGP GARA 2
motori
MXGP, Coenen vince Gara-2 del GP Fiandre: highlights
00:01:39 min
| 28 giorni fa
HL_WRC_FIN_DOM_1715434HL_WRC_FIN_DOM_1715434
motori
WRC Finlandia, highlights domenica: vince Rovanpera
00:00:57 min
| 28 giorni fa
ERROR! SN270592ERROR! SN270592
motori
WRC Finlandia, highlights sabato: cinque Toyota davanti
00:01:01 min
| 29 giorni fa
HL WRC FINLANDIA VENERDI_3107622HL WRC FINLANDIA VENERDI_3107622
motori
WRC Finlandia, highlights venerdì: Rovanpera in testa
00:01:21 min
| 30 giorni fa
