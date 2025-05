Sebastien Ogier migliora il record che era già suo di vittorie del rally Portogallo, conquistando la settima vittoria in carriera nell'evento al termine di una corsa piena di sorprese. Dopo aver conquistato la leadership alla fine del sabato per un problema al servosterzo di Tanak, nella domenica Ogier ha amministrato il vantaggio accumulato, anche se la rimonta rabbiosa di Tanak ha messo in pericolo il trionfo del francese, che alla fine ha chiuso con un margine di poco più di otto secondi. Tanak ha conquistato il massimo dei punti a disposizione nel Supersunday, dieci, vincendo sia la classifica della giornata che la powerstage che ha chiuso il rally. Rovanpera, che a inizio domenica ha provato a mettere pressione a Ogier, si è invece dovuto arrendere a Tanak, conquistando comunque un podio importante perché grazie al suo terzo posto ha rimontato 13 punti a Evans, leader del Mondiale, ora distante 30 punti. Tre Toyota a guidare la classifica con Evans, Rovanpera e Ogier, mentre le Hyundai inseguono col campione del mondo in carica, Neuville, quarto al traguardo in Portogallo e Tanak. Prossimo appuntamento in diretta su Sky Sport a giugno, con il meglio del rally Sardegna.