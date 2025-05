Incredibile sabato nel WRC Portogallo, con una serie di sfortune per Ott Tanak. Il pilota estone della Hyundai riesce a difendere la leadership nonostante una foratura, mantenendo appena due secondi su Ogier. Ricostruito il suo gap, Tanak è stato però tradito dalla Hyundai i20 rally1 sulla penultima speciale di giornata per la rottura del servosterzo. Così Tanak ha perso sia il primo che il secondo posto a favore di Rovanpera. Rimane in corsa per il secondo posto, ma è anche sotto minaccia di Neuville e Katsuta vicinissimi. In testa Ogier ha un ampio margine ed è a un passo dalla seconda vittoria di fila al rally Portogallo con la sua Yaris GR, con cui ha già conquistato l'ultima delle sei vittorie in Portogallo, che è il record di successi nella corsa che Ogier è pronto a migliorare.