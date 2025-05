Nel venerdì del rally Portogallo grande duello tra le Hyundai, ma senza il campione del mondo Neuville, che è ancora in corsa per un buon risultato ma al momento non per la vittoria. Lotta al vertice tra Tanak e Fourmaux sul filo dei decimi, con Fourmaux però costretto al ritiro dalla rottura della sospensione sinistra. Ogier tornato in corsa per il successo dopo aver perso tempo nella mattinata a causa di una scelta di setup sbagliata. Ora è a 7 secondi da Tanak.