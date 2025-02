Nel venerdì del rally Svezia impresa di Elfyn Evans, che pur aprendo la strada riesce a chiudere la giornata in testa, sfruttando una superficie ghiacciata compatta al mattino e sull'ultima superspeciale all'interno della Red Barn Arena di Umea. Nonostante avesse perso la leadership nel pomeriggio a vantaggio prima di Katsuta e poi di Tanak, Evans ha ripreso il comando proprio sull'ultima prova del venerdì. Il suo compagno Katsuta è comunque incollato, a soli sei decimi di distacco, e almeno cinque piloti si giocheranno la vittoria perché, tutti racchiusi in appena nove secondi, ci sono anche Tanak, Fourmaux e Neuville, tutti su Hyundai. Le migliori speciali del rally Svezia in diretta su Sky Sport F1 nel sabato alle 10 e alle 15 e domenica alle 12 con la powerstage che chiuderà la corsa.