NBA, Danilo Gallinari sul video tributo dei Clippers

I Clippers ti hanno riservato un'ottima accoglienza. Han fatto il video tributo. Che pensieri, cosa c'avevi nella testa quando sei rientrato su questo campo che ti ha visto protagonista per due anni? “Non me l'aspettavo; li ringrazio. È stata una bellissima accoglienza. Sono stati chiaramente due anni speciali, soprattutto l'anno scorso. Sono contento, so di aver lasciato dei buoni ricordi, e quindi li ringrazio”.